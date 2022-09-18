التشكيل - سايليمايكرس يعوض غياب لياو في ميلان.. وثلاثي هجومي لـ نابولي

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو ميلان بهدف جيرو في مرمى نابولي

قرر ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي إيه سي ميلان تعويض غياب لاعبه رافائيل لياو بـ أليكسس سايليمايكرس أمام نابولي.

ويغيب لياو بسبب تلقيه البطاقة الحمراء أمام سامبدوريا.

وتواجد أليكسس سايليمايكرس وفيكايو توموري في مكان الثنائي كالولو وميسياس.

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وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا - سيميون كيير - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي

أمامهما: أليكسس سايليمايكرس - شارل دي كيتلاري - رادي كرونيتش

الهجوم: أوليفييه جيرو

على الجانب الآخر، جاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - مين جاي كيم - ماريو روى

خط الوسط: زامبو أنجويسا - ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - جياكومو راسبادوري - خفيتشا كفاراتسخيليا

إيه سي ميلان نابولي الدوري الإيطالي
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