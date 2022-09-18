تشكيل ريال مدريد - رباعي خط الوسط أمام أتليتكو مدريد.. وهازارد على دكة البدلاء

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

مودريتش - كروس - ريال مدريد

يدعم كارلو أنشيلوتي تشكيل ريال مدريد الأساسي بأربعة لاعبين في خط الوسط أمام أتليتكو مدريد.

ويبدأ الرباعي لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشاوميني وتوني كروس بشكل أساسي.

بينما يتواجد الثلاثي أنتونيو روديجير وإيدين هازارد وماركو أسينسيو على دكة البدلاء.

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ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - إيدر ميليتاو - داني كارفاخال

في الوسط: لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - توني كروس

في الهجوم: فينيسوس جونيور- رودريجو

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 15 نقطة مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

أما أتليتكو مدريد فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

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