تشكيل ريال مدريد - رباعي خط الوسط أمام أتليتكو مدريد.. وهازارد على دكة البدلاء

يدعم كارلو أنشيلوتي تشكيل ريال مدريد الأساسي بأربعة لاعبين في خط الوسط أمام أتليتكو مدريد.

ويبدأ الرباعي لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشاوميني وتوني كروس بشكل أساسي.

بينما يتواجد الثلاثي أنتونيو روديجير وإيدين هازارد وماركو أسينسيو على دكة البدلاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - إيدر ميليتاو - داني كارفاخال

في الوسط: لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - توني كروس

في الهجوم: فينيسوس جونيور- رودريجو

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 15 نقطة مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

أما أتليتكو مدريد فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط.