الدوري الفرنسي - بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل سلبيا مع لانس

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

تعادل نانت مع ضيفه لانس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا بوجوار ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد مهاجم نانت مع الفريق منذ بداية المباراة، وحتى الدقيقة 74.

وترك مصطفى محمد موقعه قبل نهاية المباراة لحساب إيجناتيوس جاناجو.

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حاول مصطفى مبكرا في الدقيقة الثامنة حيث تلقى التمريرة وسدد ولكن مرت كرته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 62 مرر لودوفيك بلاس باتجاه مصطفى محمد ولكن اندفع حارس لانس لوقف المحاولة.

وفي الدقيقة 64 مرر مصطفى محمد إلى صامويل موتوسامي ولكن تسديدة الأخير مرت فوق العارضة.

النتيجة تركت لانس في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

فيما يحتل نانت المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، جمعها من فوز وحيد و4 تعادلات.

نانت لانس الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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