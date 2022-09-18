شارك في 74 دقيقة.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام لانس في الدوري الفرنسي

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

بدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت أمام لانس في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وشارك مصطفى محمد حتى الدقيقة 74 قبل أن يخرج ليشارك بدلا منه المهاجم الكاميروني إجناتيوس جاناجو.

وبذلك لعب مصطفى محمد بشكل أساسي للمباراة الرابعة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

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ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم مصطفى محمد أمام لانس:

دقائق: 74

تسديدات: 2 بينهم 0 على المرمى

لمس الكرة: 17

دقة تمرير: 92% (11 من 12)

تمريرات مفتاحية: 2

فوز بصراعات ثنائية: 1 من 5

فوز بصراعات هوائية: 1 من 2

حصول على أخطاء: 0

ارتكاب أخطاء: 2

عرقلة ناجحة: 1

الدوري الفرنسي مصطفى محمد نانت لانس
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