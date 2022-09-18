في الجول يكشف - تفاصيل صفقة انتقال محمود جاد إلى المصري ومدة التعاقد

علم FilGoal.com تفاصيل صفقة انتقال حارس المرمى محمود جاد من إنبي إلى المصري.

وتكلفت الصفقة مبلغا يتراوح بين 18 و25 مليون جنيه.

ويملك إنبي نسبة 15% من مبلغ إعادة بيع جاد مستقبلا.

ووقع جاد عقدا يمتد لـ 4 سنوات، وينتهي في صيف 2025.

وتم التوقيع في حضور يحيى علي وأحمد يحيى وكيلي اللاعب، وياسر يحيى من النادي المصري، وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

جاد هو الصفقة التاسعة للمصري خلال فترة الانتقالات الحالية تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق.

وتعاقد المصري هذا الصيف مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع مروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني.

وأنهى المصري الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

بينما أنهى جاد الدوري مع إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.