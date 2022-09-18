بثنائية شيكابالا وزيزو.. الزمالك يضع قدما ونصف في دور الـ32 للأبطال بالفوز على إليكت سبورت

وضع الزمالك قدما ونصف في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على إليكت سبورت التشادي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد أحمدو أهيدجو في الكاميرون.

سجل للزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 49 ثم أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56.

وتقام مباراة الإياب في القاهرة 25 سبتمبر الجاري.

الفوز هو الـ100 للزمالك طوال تاريخه في دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل

لم يجر جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تغييرات على التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة إليكت سبورت التشادي.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" -إمام عاشور - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد نديم – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – حمزة المثلوثي – سيف جعفر – محمد حسام – يوسف إبراهيم "أوباما" – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف

أحداث المباراة

تبادل كلا الفريقين السيطرة على الكرة وسط أفضلية للزمالك دون خطورة كبيرة على المرمى.

وتصدى عواد لتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33.

وكاد إليكت سبورت أن يفاجئ الزمالك في الدقيقة 41 بعد عرضية من الجهة اليمنى قابلها المهاجم من داخل الست ياردات بجانب القائم بقليل.

وكاد شيكابالا أن يتقدم للزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بضربة حرة مباشرة ولكن الحارس تصدى لها على مرتين.

الزمالك بدأ الشوط الثاني بقوة ليسجل شيكابالا أول أهداف المباراة في الدقيقة 49 بعد عرضية من سيد عبد الله استلمها قائد الأبيض بصدره ثم سدد بقوة في الشباك.

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ووسع أحمد سيد زيزو الفارق للزمالك في الدقيقة 56 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

وخرج عواد من مرماه في الدقيقة 59 لينقذ هدف تقليص الفارق بعد كرة طولية أبعدها حارس الزمالك بنجاح.

فيريرا تدخل في الدقيقة 65 بالتغيير الأول ليدخل يوسف أسامة نبيه بدلا من سيف الدين الجزيري ثم حمزة المثلوثي في مكان حسام عبد المجيد.

وأهدر أحمد سيد زيزو فرصة الهدف الثالث بإضاعة ضربة جزاء في الدقيقة 76

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ثم دخل بعد ذلك الثنائي حسام أشرف ويوسف أوباما في مكان محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور مع الدقيقة 77.

ودخل بعدها عبد الله جمعة في مكان أحمد سيد زيزو مع الدقيقة 80.

وأهدر أوباما فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82 بعد انقراد بالمرمى ولكن الحارس تصدى لها.

ولم تسفر المباراة عن جديد ليعود الزمالك بانتصار هام من الكاميرون.