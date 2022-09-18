محمد عمر يكشف لـ في الجول تفاصيل فترة إعداد الاتحاد السكندري

كشف محمد عمر المدير الرياضى لنادي الاتحاد السكندرى عن تفاصيل فترة إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد 2022-2023.

وقال عمر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الاتحاد السكندري يعسكر في برج العرب فى الفترة بين ٢٤ سبتمبر و٨ أكتوبر".

وأضاف "المدير الفنى زوران مانولوفيتش طلب إقامة مباريات ودية تبدأ بفرق من القسم الثاني".

وأوضح "سنبدأ بلقاء المجد ثم الاتصالات ونختتم بلقاء سموحة".

وتابع عمر "هناك مفاوضات جارية لتدعيم صفوف الفريق لكنها لم تصل إلى نهايتها رسميا بعد".

وواصل المدير الرياضي "المدير الفنى بدأ فى تكوين فكرة عامة عن اللاعبين".

واختتم "ننتظر عودة الدوليين واللاعبين الأجانب لتحديد أسماء الراحلين وتقييم الناشئين".

وكان محمد عمر قد تولى قيادة الفريق مؤقتا حتى نهاية الموسم عقب رحيل عماد النحاس المدرب السابق.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع المدرب زوران مانولوفيتش لقيادة الفريق بعقد يمتد لموسمين.