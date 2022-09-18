إنبي يكشف لـ في الجول المطلوب من الأهلي لضم مصطفى شلبي.. وعرض الأحمر

لا يزال مصير صفقة انضمام مصطفى شلبي إلى الأهلي غامضا.

وكشف مصدر من نادي إنبي لـ FilGoal.com طلبات النادي المادية وعرض الأهلي.

وقال مصدر إنبي لـ FilGoal.com: "مصير الصفقة متوقف على تلبية الأهلي لطلباتنا المادية فقط".

وكشف "إنبي يريد ما يقارب من مليون دولار أو أقل قليلا من إدارة الأهلي".

واختتم مصدر إنبي تصريحاته "الأهلي عرض 15 ملايين جنيه من أجل ضم اللاعب".

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وفي مباراة كأس مصر التي ودع فيها إنبي أمام البنك الأهلي، سجل مصطفى شلبي هدفين وصنع آخر والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.