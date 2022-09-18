سجل هدفا وتحصل على ضربة جزاء.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام غازي عنتاب
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 18:11
كتب : FilGoal
واصل محمود حسن تريزيجيه تألقه مع فريقه طرابزون سبور أمام غازي عنتاب في الجولة السابعة من الدوري التركي والتي انتهت بفوز قاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وسجل تريزيجيه الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت على يمين الحارس.
قبل أن يتحصل على ضربة جزاء بعد تسديدة اصطدمت في يد المدافع ويحولها باكاسيتس بنجاح إلى الشباك.
وفي الدقيقة الثامن من الوقت بدل الضائع، سجل مارك بارترا مدافع برشلونة السابق هدفا قاتلا برأسية غالطت الحارس وسكنت الشباك.
الهدف هو الثالث لتريزيجيه مع طرابزون سبور هذا الموسم في 12 مباراة بجانب صناعة هدفين.
الفوز رفع رصيد طرابزون سبور للنقطة 13 في المركز السادس.
نستعرض معا ما قدمه تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام غازي عنتاب
الدفائق: 90
التسديدات: 3
التسديدات على المرمى: 1
التمريرات المفتاحية: 2
التمريرات الصحيحة: 41 بدقة تمرير 79%
العرضيات الصحيحة: 2 من أصل 3
الكرات الطولية الصحيحة: 1 من أصل 2
الفوز بالثنائيات الأرضية: 5 من أصل 13
فقد الاستحواذ: 21
المراوغات الصحيحة: 2 من 6 محاولات