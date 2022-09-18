كرة يد - الزمالك يواصل انتصاراته في البطولة العربية ويتفوق على الكويت

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الكويت الكويتي - كرة يد

واصل فريق الزمالك لرجال كرة اليد انتصاراته في البطولة العربية للأندية بالفوز على الكويت الكويتي.

وتغلب الزمالك على الكويت الكويتي بنتيجة 24-20 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحسم الزمالك صدارة المجموعة بعد التفوق على الترجي في الجولة الافتتاحية بنتيجة 34-28 ثم الكويت في الجولة الثانية.

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ويلعب الزمالك مباراته الأخيرة أمام المولودية الجزائري في ختام دور المجموعات في الثانية والنصف عصر الثلاثاء.

وتقام البطولة في الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري والمقامة في تونس.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة الكويت الكويتي ومولودية الجزائر الجزائري.

وبذلك ضمن الزمالك تواجده في نصف نهائي البطولة العربية للأندية بعد انسحاب أمل سكيكدة الجزائري.

وبدأ اللقاء متقاربا بين الفريقين، إذ استمر التعادل قبل أن يتفوق الكويت بفارق هدفين 5-3.

وعاد الزمالك إلى التعادل الذي استمر حتى 7-7 حتى الدقيقة 20.

وشهدت الأربع دقائق من 20 إلى 24 صحوة بيضاء ليتقدم الزمالك 10-7.

وحسم الزمالك الشوط الأول بنتيجة 12-10.

أدرك الكويت التعادل مجددا بنتيجة 13-13 عقب سبع دقائق قبل أن يتفوق الأبيض مجددا ويتقدم بفارق هدفين في الدقيقة 14 من الشوط الثاني.

وواصل الزمالك تفوقه بنتيجة 17-13 عقب مرور 17 دقيقة من الشوط الثاني.

وحسم الزمالك المباراة في النهاية لصالحه بنتيجة 23-20 ليصعد إلى صدارة المجموعة.

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