بمشاركة مرموش بديلا.. يونيون برلين ينقض على الصدارة بالفوز على فولفسبورج

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 17:23

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

تغلب يونيون برلين على ضيفه فولفسبورج بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الألماني.

شهدت المباراة تواجد عمر مرموش جناح فولفسبورج على مقاعد البدلاء، حيث أتى في الدقيقة 60 بدلا من لوكا فالدشميدت.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وتقدم يونيون برلين في الدقيقة 54 بواسطة جوردان سيباتشيو بعد عرضية من شيرالدو بيكر، ليسكنها في الشباك برأسية متقنة.

وحاول مرموش إدراك التعادل بعد نزوله بتسديدة في الدقيقة 72 اصطدمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 77 أنهى يونيو برلين المباراة بالهدف الثاني الذي سجله شيرالدو بيكر بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من بول سيجوين، وبعد مراجعة الهدف بتقنية الفيديو أقر الحكم بصحته.

الفوز قاد يونيون برلين لصدارة الدوري الألماني برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، و5 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يحتل المركز الرابع حاليا.

فيما يواصل فولفسبورج المعاناة بـ 5 نقاط في المركز السابع عشر -قبل الأخير- المؤدي للهبوط، محققا فوزا وحيدا وتعادلين في أول 7 مباريات.

وتأهل يونيون برلين إلى الدوري الألماني في نهاية موسم 2018-2019.

عمر مرموش الدوري الألماني يونيون برلين فولفسبورج
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