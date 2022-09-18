كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن عن خطوات جادة من أجل حضور الجماهير في الموسم الجديد

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 17:20

كتب : FilGoal

مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة أن هناك خطوات جادة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لحضور الجماهير لمباريات الموسم الجديد.

وكشف مجدي أبو فريخة في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري: "نتمنى أن نحصل على موافقة الجهات المعنية من أجل السماح بحضور الجماهير من بداية الموسم".

وأضاف "مجلس إدارة الاتحاد يرغب في فتح أبواب الصالات للسعة الكاملة أمام الجماهير منذ المباراة الأولى في الموسم".

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وتابع أبو فريخة "حضور الجماهير سيكون سببا في ارتفاع المستوى الفني للاعبين في المباريات بكل تأكيد".

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للسلة "خضنا المرحلة الماضية من تصفيات كأس العالم في تونس بحضور جماهيري كامل العدد".

وشدد "لاعبو المنتخب لم يلعبوا في مثل هذه الأجواء من قبل ولم يروا جماهير في مسيرتهم من قبل".

وواصل "الدولة المصرية قوية وتخطت كل الصعاب والجماهير عادت بالفعل للمدرجات ونرغب في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المسؤولة للسماح للجماهير بالحضور".

واختتم أبو فريخة تصريحاته "أتمنى أن يكتفي كل مشجع بمؤازرة فريقه وتكون لديه ثقافة الفوز والخسارة".

كرة سلة الاتحاد المصري الموسم الجديد حضور الجماهير
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