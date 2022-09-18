مونزا يقهر يوفنتوس ويحقق فوزه الأول تاريخيا في الدوري الإيطالي

واصل يوفنتوس نتائجه السيئة، وخسر أمام مضيفه مونزا بهدف دون رد في ملعب يو باور، بالجولة السابعة للدوري الإيطالي.

وسجّل كريستيان جيتكاير هدف اللقاء الوحيد لـ مونزا في الشوط الثاني.

ليتجمّد رصيد يوفنتوس عند 10 نقاط في المركز الثامن.

بينما رفع مونزا رصيده إلى 4 نقاط في المركز 18.

وحقق مونزا فوزه الأول تاريخيًا في الدوري الإيطالي، أمام زعيم المسابقة.

ويلعب مونزا موسمه الأول في الدوري الممتاز، وكان قد خسر 5 مرات وتعادل مرة في أول 6 جولات.

في المقابل، خسر يوفنتوس محليًا لأول مرة هذا الموسم، لكنه كان قد تعادل بالفعل 4 مرات، ولم يفز إلا مباراتين.

ويعد ذلك الفوز هو الأول لـ مونزا في تاريخه على يوفنتوس، إذ التقيا سابقًا في مناسبة واحدة بكأس إيطاليا 1987، وفاز يوفنتوس بهدف دون رد.

وتتواصل أوجاع يوفنتوس، إذ خسر مباراتيه في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان وبنفيكا.

وقاد مونزا تدريبيًا رافاييلي بالادينو المدرب المؤقت الذي تولى المهمة خلفا لـ جيوفاني ستروبا المقال.

بالادينو (38 عامًا) لعب في يوفنتوس بين 2004 و2008، وخاض مباراته الأولى في مسيرته التدريبية بالدوري الإيطالي.

وغاب عن يوفنتوس مديره الفني ماسيميليانو أليجري الذي طُرد في المباراة السابقة، واكتفى بالتواجد في المدرجات.

كما غاب أركاديوش ميليك وخوان كوادرادو بعد حصولهما طردهما أمام ساليرنيتانا.

وعاد آنخل دي ماريا للتشكيل الأساسي، كما بدأ فيديريكو جاتي في عمق الدفاع على حساب ليوناردو بونوتشي.

ورغم تعافي فويتشيك تشيزني، لكن أليجري واصل الدفع بـ ماتيا بيرين وأبقى البولندي على مقاعد البدلاء.

وتلقى دي ماريا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 40 بعد اعتدائه على أرماندو إيتزو.

وجاءت الصدمة في الشوط الثاني بهدف الدنماركي جيتكاير في الدقيقة 74 بعد عرضية باتريك تشيوريا.

وصار مونزا -المملوك لـ سيلفيو بيرلسكوني مالك ميلان الأسبق-، ثاني فريق يفوز بمباراته الأولى في الدوري الإيطالي عبر التاريخ أمام يوفنتوس بعد كاتانزارو عام 1972.