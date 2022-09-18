انتهت في الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) لانس

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نانت ولانس في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد بشكل أساسي في صفوف لانس.

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نهاية المباراة

ق 74 إيجناتيوس جاناجو بدلا من مصطفى محمد

ق 64 مصطفى محمد يمرر إلى صامويل موتوسامي ولكن تسديدة الأخير تمر فوق العارضة

ق 62 لودوفيك بلاس يمرر باتجاه مصطفى محمد ولكن الحارس يندفع لوقف المحاولة

نهاية الشوط الأول

ق 8 مصطفى محمد يتلقى التمريرة ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة

المباراة تبدأ في تمام الساعة 5:05 مساء بتوقيت القاهرة.

نانت لانس مصطفى محمد
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