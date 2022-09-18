انتهت في الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) لانس
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 16:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نانت ولانس في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويلعب مصطفى محمد بشكل أساسي في صفوف لانس.
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نهاية المباراة
ق 74 إيجناتيوس جاناجو بدلا من مصطفى محمد
ق 64 مصطفى محمد يمرر إلى صامويل موتوسامي ولكن تسديدة الأخير تمر فوق العارضة
ق 62 لودوفيك بلاس يمرر باتجاه مصطفى محمد ولكن الحارس يندفع لوقف المحاولة
نهاية الشوط الأول
ق 8 مصطفى محمد يتلقى التمريرة ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
بداية المباراة
المباراة تبدأ في تمام الساعة 5:05 مساء بتوقيت القاهرة.
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