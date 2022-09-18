الإعلان عن حكام وديتي مصر أمام ليبيريا والنيجر

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 16:32

كتب : FilGoal

صادق السالمي الحكم التونسي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقمي تحكيم مباراتي مصر الوديتين أمام كل من ليبيريا والنيجر خلال التوقف الدوري المقبل.

ويلعب منتخب مصر أمام ليبيريا يوم 23 سبتمبر والنيجر يوم 27 وستقام المباراتين على ملعب الإسكندرية.

ويدير مباراة مصر والنيجر الحكم صادق السالمي وسيعاونه كل من حسن خليل وإسماعيل أيمن ويتواجد يوسف السرايري حكما رابعا.

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وسبق للسالمي قيادة 12 مباراة للأندية المصري حققوا خلالها الفوز في 4 مباريات.

بينما سيدير السرايري مباراة مصر وليبيريا في كحكم ساحة ويعاونه كل من حسن خليل وإسماعيل أيمن وصادق السالمي حكما رابعا.

وسبق للسرايري قيادة مباراة ودية أخرى بين مصر وليبيريا في العام الماضي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون مقابل.

وتقام المباراتين في تمام الساعة الخامسة مساء وبحضور 5 آلاف مشجع.

مصر ليبيريا النيجر
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