تشكيل نانت – مصطفى محمد أساسي أمام لانس

أعلن أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت عن تشكيل فريقه لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وشهد التشكيل تواجد مصطفى محمد بشكل أساسي في خط الهجوم بجوار النيجيري موسيس سيمون.

وخسر نانت آخر مباراة أمام كاراباج في الدوري الأوروبي بثلاثية نظيفة.

مهاجم منتخب مصر سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 10 مباريات مع نانت هذا الموسم.

ويحتل نانت المركز 16 في المسابقة برصيد 6 نقاط.

تشكيل نانت:

ألبان لافونت

دينيس أبياه

جان تشارل كاستيليتو

أندري جيروتو

نيكولا بالوا

بيدرو تشيريفيّا

سامويل موتوسامي

لودوفيك بلاس

موسيس سيمون

مصطفى محمد