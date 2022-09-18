تشكيل نانت – مصطفى محمد أساسي أمام لانس
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 16:25
كتب : FilGoal
أعلن أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت عن تشكيل فريقه لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وشهد التشكيل تواجد مصطفى محمد بشكل أساسي في خط الهجوم بجوار النيجيري موسيس سيمون.
وخسر نانت آخر مباراة أمام كاراباج في الدوري الأوروبي بثلاثية نظيفة.
Le 𝗫𝗜 de départ 🟡🟢
➥ #FCNRCL pic.twitter.com/BFNuDNx8rg— FC Nantes (@FCNantes) September 18, 2022
مهاجم منتخب مصر سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 10 مباريات مع نانت هذا الموسم.
ويحتل نانت المركز 16 في المسابقة برصيد 6 نقاط.
تشكيل نانت:
ألبان لافونت
دينيس أبياه
جان تشارل كاستيليتو
أندري جيروتو
نيكولا بالوا
بيدرو تشيريفيّا
سامويل موتوسامي
لودوفيك بلاس
موسيس سيمون
مصطفى محمد
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