الأسرع في تاريخ الدوري الفرنسي.. طرد توديبو بعد 9 ثوان فقط

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 15:43

كتب : FilGoal

جيان كلير توديبو - نيس

تعرض جيان كلير توديبو لاعب نيس لأسرع طرد في تاريخ الدوري الفرنسي بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مواجهة أنجيه الجارية حاليا.

المباراة والمقامة على ملعب نيس في الجولة الثامنة شهدت حدثا تاريخيا بعد 9 ثوان فقط.

عقب ركلة البداية انطلق عبد الله سيما مباشرة لينفرد بمرمى نيس وليعرقله توديبو وهو في حالة انفراد بعد خمس ثوان فقط.

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وقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في الثانية التاسعة ليكون الطرد الأسرع في تاريخ الدوري الفرنسي.

صاحب الـ 22 عاما كان قد انضم لنيس قادما من صفوف برشلونة قبل بداية الموسم الماضي.

وشارك الفرنسي في 10 مباريات مع نيس منذ بداية الموسم وتلقى خلالهم بطاقة صفراء واحدة.

وأسهم توديبو في حفاظ فريقه على نظافة شباكه خلال مباراة واحدة منذ بداية الموسم.

ويحتل نيس المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط.

نيس توديبو أنجيه باريس سان جيرمان - أنجيه - الدوري الفرنسي
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