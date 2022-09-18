تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون أمام غازي عنتاب
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 15:27
كتب : FilGoal
يشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور التركي في تشكيل فريقه الأساسي أمام غازي عنتاب.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويلعب طرابزون ضد غازي عنتاب في الجولة السابعة من الدوري التركي.
وجاء تشكيل طرابزون كالآتي:
حراسة المرمى: أوجوركان شاكير
الدفاع: يانز ستروجير لارسن – مارك بارترا – فيتور هوجو – إلميلي إرين
الوسط: مارك هامشيك – أناستايوس باكاسيتس – سيوبيس
الهجوم: ديانيني – تريزيجيه – أوميت
ويحتل طرابزون المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 10 نقاط، ويأتي غازي عنتاب في المركز السابع برصيد 12 نقطة.
وشارك تريزيجيه مع طرابزون خلال الموسم الجاري في 11 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.
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