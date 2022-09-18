انتهت في الدوري الألماني - يونيون برلين (2) - (0) فولفسبورج
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 15:10
كتب : FilGoal
يحل فولفسبورج ضيفا على يونيون برلين في الجولة السابعة للدوري الألماني، ويبدأ عمر مرموش المباراة على مقاعد البدلاء.
عمر مرموش
النادي : فولفسبورج
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ق 80 بعد المراجعة: تقنية الفيديو تؤكد الهدف.. 2-0
ق.77 جووول ثانٍ لـ يونيون برلين بواسطة شيرالدو بيكر
ق.60 دخول عمر مرموش في صفوف فولفسبورج
ق.54 جووول لـ يونيون برلين بواسطة جوردان سيباتشيو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
المباراة تبدأ في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة
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