انتهت في الدوري الألماني - يونيون برلين (2) - (0) فولفسبورج

يحل فولفسبورج ضيفا على يونيون برلين في الجولة السابعة للدوري الألماني، ويبدأ عمر مرموش المباراة على مقاعد البدلاء.

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ق 80 بعد المراجعة: تقنية الفيديو تؤكد الهدف.. 2-0

ق.77 جووول ثانٍ لـ يونيون برلين بواسطة شيرالدو بيكر

ق.60 دخول عمر مرموش في صفوف فولفسبورج

ق.54 جووول لـ يونيون برلين بواسطة جوردان سيباتشيو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة