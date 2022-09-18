تشكيل فولفسبورج – مرموش احتياطي أمام يونيون برلين
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 14:46
كتب : FilGoal
أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لـ فولفسبورج، عن تشكيل فريقه لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : فولفسبورج
ويتواجد المصري مرموش على مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة على التوالي.
وشارك مرموش بديلًا في آخر 3 مباريات بالدوري الألماني.
ويحتل فولفسبورج 17 -قبل الأخير- برصيد 5 نقاط، بينما تصدر يونيون برلين الدوري لأول مرة في تاريخه بنهاية الجولة الماضية.
Das ist unsere Startelf! ⚔️🛡️#FCUWOB #VfLWolfsburg pic.twitter.com/1L6c4PIs9S— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 18, 2022
تشكيل فولفسبورج:
حراسة المرمى: كوين كاستيلز
الدفاع: ريدلي باكو – ماكسينس لاكروا – ميكي فان دي فين – باولو أوتافيو
الوسط: ماتياس سفانبيرج – ماكسيليميان أرنولد – بارتول فرانيتش – يوسيب بريكالو
الهجوم: لوكاس إنميتشا – لوكا فالدشميدت
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