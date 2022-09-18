تشكيل فولفسبورج – مرموش احتياطي أمام يونيون برلين

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لـ فولفسبورج، عن تشكيل فريقه لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني.

ويتواجد المصري مرموش على مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة على التوالي.

وشارك مرموش بديلًا في آخر 3 مباريات بالدوري الألماني.

ويحتل فولفسبورج 17 -قبل الأخير- برصيد 5 نقاط، بينما تصدر يونيون برلين الدوري لأول مرة في تاريخه بنهاية الجولة الماضية.

تشكيل فولفسبورج:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

الدفاع: ريدلي باكو – ماكسينس لاكروا – ميكي فان دي فين – باولو أوتافيو

الوسط: ماتياس سفانبيرج – ماكسيليميان أرنولد – بارتول فرانيتش – يوسيب بريكالو

الهجوم: لوكاس إنميتشا – لوكا فالدشميدت