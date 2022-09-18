أودينيزي يسقط إنتر ويتصدر الدوري بالبداية الأفضل في تاريخه

تصدر أودينيزي الدوري الإيطالي بفوز مفاجئ على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأقيمت المباراة على ملعب داكيا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وعادل أودينيزي بدايته الأفضل بعد 7 مباريات في تاريخه بالدوري بتحقيقه 16 نقطة وهو نفس الرصيد الذي حقه عام 2001.

وفي هذا الموسم أنهى أودينيزي الدوري في المركز الـ 12 برصيد 38 نقطة.

وسجل أهداف أودينيزي في المباراة كل من جاكا بيجول وميلان شكرينيار في مرمى فريقه بالخطأ وتولجاي أرسلان، بينما سجل نيكولو باريلا هدف إنتر الوحيد.

الهزيمة هي الثالثة لإنتر ميلان في الدوري منذ بداية الموسم الحالي بعد أن خسر أمام ميلان ولاتسيو في جولات سابقة.

وارتفع رصيد أودينيزي للنقطة الـ 16 ليتصدر جدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطة عن نابولي بينما توقف رصيد إنتر عند النقدة الـ 12 في المركز السادس.

تشكيل إنتر شهد مشاركة إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز في مركز قلب الهجوم بينما عاد هاندانوفيتش لحراسة المرمى.

تقدم باريلا لإنتر مبكرا في الدقيقة الخامسة من ركلة حرة نفذها بشكل رائع في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 22 تعادل شكرينيار لأودينيزي بالخطأ بعد عرضية وضعها في شباك فريقه.

وفي الشوط الثاني بادر إنتر بالهجوم وكاد دومفرايس أن يضيف الثاني برأسية ولكنها علت المرمى.

ومرة أخرى حاول لاعبي إنتر ميلان تسجيل الثاني وسجل دجيكو هدفا لكنه ألغي لوجوده في وضعية تسلل في الدقيقة الـ 54.

وسدد دوليفيو تسديدة قوية ارتدت من القائم في الدقيقة الـ 72.

وفي الدقيقة الـ 84 أرسل دوليفيو ركلة ركنية ليستقبلها بيجول برأسية سكنت الشباك محرزا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الأخيرة أضاف أرسلان الهدف الثالث برأسية رائعة بعد عرضية جديدة من دوليفيو.

وحافظ أودينيزي على نظافة شباكه في باقي دقائق المباراة ليتصدر الدوري بشكل مؤقت.