أودينيزي يسقط إنتر ويتصدر الدوري بالبداية الأفضل في تاريخه

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 14:35

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

تصدر أودينيزي الدوري الإيطالي بفوز مفاجئ على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأقيمت المباراة على ملعب داكيا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وعادل أودينيزي بدايته الأفضل بعد 7 مباريات في تاريخه بالدوري بتحقيقه 16 نقطة وهو نفس الرصيد الذي حقه عام 2001.

أخبار متعلقة
مباشر البطولة العربية لليد - الزمالك ضد الكويت الكويتي تشكيل يوفنتوس – عودة دي ماريا.. وجاتي أساسي أمام مونزا بداية لم تستمر طويلا.. طرد لاعب ياباني بعد 20 ثانية من مشاركته الأولى مع أنطالياسبور بافارد: أنا مستعد للموت لأجل ديشامب في أرض الملعب

وفي هذا الموسم أنهى أودينيزي الدوري في المركز الـ 12 برصيد 38 نقطة.

وسجل أهداف أودينيزي في المباراة كل من جاكا بيجول وميلان شكرينيار في مرمى فريقه بالخطأ وتولجاي أرسلان، بينما سجل نيكولو باريلا هدف إنتر الوحيد.

الهزيمة هي الثالثة لإنتر ميلان في الدوري منذ بداية الموسم الحالي بعد أن خسر أمام ميلان ولاتسيو في جولات سابقة.

وارتفع رصيد أودينيزي للنقطة الـ 16 ليتصدر جدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطة عن نابولي بينما توقف رصيد إنتر عند النقدة الـ 12 في المركز السادس.

تشكيل إنتر شهد مشاركة إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز في مركز قلب الهجوم بينما عاد هاندانوفيتش لحراسة المرمى.

تقدم باريلا لإنتر مبكرا في الدقيقة الخامسة من ركلة حرة نفذها بشكل رائع في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 22 تعادل شكرينيار لأودينيزي بالخطأ بعد عرضية وضعها في شباك فريقه.

وفي الشوط الثاني بادر إنتر بالهجوم وكاد دومفرايس أن يضيف الثاني برأسية ولكنها علت المرمى.

ومرة أخرى حاول لاعبي إنتر ميلان تسجيل الثاني وسجل دجيكو هدفا لكنه ألغي لوجوده في وضعية تسلل في الدقيقة الـ 54.

وسدد دوليفيو تسديدة قوية ارتدت من القائم في الدقيقة الـ 72.

وفي الدقيقة الـ 84 أرسل دوليفيو ركلة ركنية ليستقبلها بيجول برأسية سكنت الشباك محرزا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الأخيرة أضاف أرسلان الهدف الثالث برأسية رائعة بعد عرضية جديدة من دوليفيو.

وحافظ أودينيزي على نظافة شباكه في باقي دقائق المباراة ليتصدر الدوري بشكل مؤقت.

أودينيزي إنتر ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
الأسرع في تاريخ الدوري الفرنسي.. طرد توديبو بعد 9 ثوان فقط مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) (0) يونيون برلين.. مرموش احتياطي استراحة الدوري الإيطالي - مونزا (0) (0) يوفنتوس.. طرد دي ماريا تشكيل فولفسبورج – مرموش احتياطي أمام يونيون برلين تشكيل يوفنتوس – عودة دي ماريا.. وجاتي أساسي أمام مونزا بافارد: أنا مستعد للموت لأجل ديشامب في أرض الملعب بداية لم تستمر طويلا.. طرد لاعب ياباني بعد 20 ثانية من مشاركته الأولى مع أنطالياسبور صن: برشلونة يستهدف جورجينيو لخلافة بوسكيتس
أخر الأخبار
مباشر الدوري التركي - طرابزون ضد غازي عنتاب.. تريزيجيه أساسي 11 دقيقة | المحترفون
الأسرع في تاريخ الدوري الفرنسي.. طرد توديبو بعد 9 ثوان فقط 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون أمام غازي عنتاب 31 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الألماني - فولفسبورج (0) (0) يونيون برلين.. مرموش احتياطي 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعمر الـ15 سنة.. لاعب أرسنال الأصغر في تاريخ الدوري الإنجليزي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإيطالي - مونزا (0) (0) يوفنتوس.. طرد دي ماريا ساعة | الكرة الأوروبية
المصري يعلن ضم فرانك إيتوجا.. وفي الجول يكشف تفاصيل الصفقة ساعة | الكرة المصرية
أرسنال يستعيد الصدارة بثلاثية في برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 2 في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل 3 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك 4 ملف - حجز الأرصدة ومراكز الصفقات وموعد الإعلان.. كل ما قاله مرتضى في مؤتمر صحفي