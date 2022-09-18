انتهت البطولة العربية لليد - الزمالك (23)-(20) الكويت الكويتي.. نهاية المباراة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الكويت الكويتي - كرة يد

يواجه الزمالك نظيره الكويت الكويتي في البطولة العربية لكرة اليد.

ويقدم FilGoal.com تغطية للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنـــا

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نهاية الشوط الثاني

23-20 الزمالك يواصل التفوق

17-13 تفوق الزمالك مستمر عقب مرور 17 دقيقة

15-13 تقدم للزمالك عقب مرور 14 دقيقة

التعادل 13-13 عقب مرور 7 دقائق

انطلاق الشوط الثاني

12-10 للزمالك مع نهاية الشوط الأول

10-7 صحوة بيضاء ومتبقي 6 دقائق

7-7 التعادل والدقيقة 20

6-6 التعادل مع منتصف الشوط الأول

5-5 التعادل مجددا

5-3 تقدم الفريق الكويتي

3-3 التعادل

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق في الرابعة والنصف عصرا

البطولة العربية لليد الزمالك الكويت الكويتي
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