انتهت البطولة العربية لليد - الزمالك (23)-(20) الكويت الكويتي.. نهاية المباراة
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 14:26
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك نظيره الكويت الكويتي في البطولة العربية لكرة اليد.
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نهاية الشوط الثاني
23-20 الزمالك يواصل التفوق
17-13 تفوق الزمالك مستمر عقب مرور 17 دقيقة
15-13 تقدم للزمالك عقب مرور 14 دقيقة
التعادل 13-13 عقب مرور 7 دقائق
انطلاق الشوط الثاني
12-10 للزمالك مع نهاية الشوط الأول
10-7 صحوة بيضاء ومتبقي 6 دقائق
7-7 التعادل والدقيقة 20
6-6 التعادل مع منتصف الشوط الأول
5-5 التعادل مجددا
5-3 تقدم الفريق الكويتي
3-3 التعادل
انطلاق المباراة
المباراة تنطلق في الرابعة والنصف عصرا
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