تشكيل يوفنتوس – عودة دي ماريا.. وجاتي أساسي أمام مونزا

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس عن تشكيل فريقه لمواجهة موزنا في الجولة السابعة للدوري الإيطالي.

وعاد الأرجنتيني آنخل دي ماريا للتشكيل الأساسي، فيما يغيب أركاديوش ميليك وخوان كوادرادو للإيقاف.

ويبدأ فيديريكو جاتي في عمق الدفاع للمرة الثانية هذا الموسم، كما يشارك ماتيا دي تشيليو.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 10 نقاط، فيما يحتل مونزا المركز 20 -الأخير- برصيد نقطة وحيدة.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: فيديريكو جاتي – بريمير – دانيلو

الوسط: ماتيا دي تشيليو - لياندرو باريديس – ويستون ماكيني – فابيو ميريتي - فيليب كوستيتش

الهجوم: آنخل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش

دكة البدلاء: فويتشيتش تشيزني – كارلو بينسوليو – ليوناردو بونوتشي – دانييلي روجاني – نيكولو فايولي – إنزو بارينيتشيا – مويس كين – ماتياس سولي – صامويل إلينج جونيور

تشكيل مونزا:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

الدفاع: مارلون – بابلو ماري – أرماندو إيتزو

الوسط: نيكولو روفيلا – ستيفانو سينسي – كارلوس أوجوستو – ماتيو بيسينا

الهجوم: داني موتا – جيانلوكا كابراري