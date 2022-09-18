بافارد: أنا مستعد للموت لأجل ديشامب في أرض الملعب

أشاد بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا، بـ ديديه ديشامب المدير الفني للديوك.

وصرّح بافارد عبر "تيليفوت": "ديشامب مدرب مقرب للغاية من اللاعبين يضحك ويمزح معهم".

وأضاف: "لقد حضر لمشاهدة مبارياتي منذ أن كنت في شتوتجارت ولم يكن أي أحد مهتمًا بي وقتها".

وأتم:"لدي علاقة رائعة مع المدرب، أنا مدين له، ومستعد للموت لأجله على أرض الملعب".

بافاراد (26 عامًا) انضم إلى منتخب فرنسا في 2017 وقتما كان لاعبًا في شتوتجارت.

وخاض بافارد من وقتها 45 مباراة دولية تحت قيادة ديشامب، سجل خلالها هدفين.

ولعب بافارد بشكلٍ أساسي في مركز الظهير الأيمن خلال التتويج بكأس العالم 2018، قرارٌ كان مفاجئًا للمتابعين.

وسجل بافارد هدفًا تاريخيًا في شباك الأرجنتين بالدور ثمن النهائي، تم اعتباره أجمل أهداف نسخة 2018.

وخاض بافارد 8 مباريات مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، سجل خلالها هدفين.