بداية لم تستمر طويلا.. طرد لاعب ياباني بعد 20 ثانية من مشاركته الأولى مع أنطالياسبور

في بداية قد تكون الأقصر في التاريخ تعرض شويا ناكاجاكي اللاعب الياباني للطرد بعد 20 ثانية فقط من مشاركته في مباراته الاولى مع أنطالياسبور.

صاحب الـ 28 عاما انضم منذ 10 أيام لأنطاليا سبور في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بورتو.أي

ودخل ناكاجاكي لقائمة فريقه لأول مرة خلال مواجهة أضنة ديمرسبور في الجولة السابعة من الدوري التركي.

وجلس اللاعب على مقاعد البدلاء ودخل بديلا في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 60.

وبعد 20 ثانية فقط من مشاركته دخل ناكاجاكي بشكل قوي على جوناس سفينسون ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه.

وشهدت المباراة أيضا طرد كل من سونير أيدوجدو من طرف أنطالياسبور ويورسلاف راكيتيسكي من أضنة ديمرسبور خلال المباراة بالإضافة لناكاجاكي.

وانتهت المباراة بفوز أضنة ديمرسبور بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتصدر أضنة ديمرسبور الدوري التركي برصيد 16 نقطة بعد 7 جولات وبفارق الأهداف عن جالاتاسراي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أنطالياسبور المركز الـ 13 في المركز السادس.