صن: برشلونة يستهدف جورجينيو لخلافة بوسكيتس

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 13:10

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي

دخل الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي، دائرة اهتمام برشلونة.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن جورجينيو بات هدفًا محتملًا لـ برشلونة لضمه العام المقبل.

وينتهي عقد جورجينيو مع تشيلسي في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ بدايةً من يناير المقبل.

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ويرغب برشلونة في تعويض قائده سيرخيو بوسكيتس الذي ينتهي عقده بدوره مع البلاوجرانا في 2023.

جورجينيو (30 عامًا) يتواجد في تشيلسي منذ انضمامه إليه قادمًا من نابولي في صيف 2018 مقابل 57 مليون يورو.

وخاض جورجينيو 196 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالها 27 هدفًا، وصنع 9 أهداف.

وحصد جورجينيو 4 بطولات مع تشيلسي، أهمها دوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الأوروبي 2019.

وفاز جورجينيو بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2021، وتواجد ضمن الفريق المثالي لـ يورو 2020.

وقاد جورجينيو بلاده إيطاليا للقب اليورو بعد الفوز على إنجلترا في النهائي.

من جانبه، لا يزال مستقبل بوسكيتس مع برشلونة غامضًا، مع وجود تقارير بنيته الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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