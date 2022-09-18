بطل جزر الفارو أول المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا 2024

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 12:45

كتب : FilGoal

كلاكسفيكار إتروتارفيلاج

80 فريقًا في الإجمال سيشاركون في منافسات دوري أبطال أوروبا بما في ذلك الأدوار التمهيدية.

من ضمن تلك الفرق الثمانين، تحدد 1، ويتبقى 79 فريقًا.

هذا الفريق هو كلاكسفيكار إتروتارفيلاج الذي حصد لقب دوري جزر الفارو.

وبالتالي يتأهل كلاكسفيكار إتروتارفيلاج إلى الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا 2023\2024 الذي تقام منافساته في يوليو.

وفاز كلاكسفيكار إتروتارفيلاج بلقب الدوري المحلي 2022 قبل 4 جولات على النهاية بعد الفوز على B68، وتعثر مطارده فيكينجور.

وحصد كلاكسفيكار إتروتارفيلاج لقب الدوري رقم 20 في تاريخه، والثالث في آخر 4 مواسم.

وخسر كلاكسفيكار إتروتارفيلاج أمام بودو جليمت النرويجي في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

وتحوّل بعدها كلاكسفيكار إتروتارفيلاج لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، ونجح في تخطي سوتيسكا نيكشيتش المونتينجري، لكنه ودّع التصفيات بخسارته أمام بلقاني الكوسوفي في الدور التالي.

دوري أبطال أوروبا
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