جون إيبوكا: هدفي الأفضل كان في الزمالك.. وسيراميكا استطاع ضمي رغم مفاوضات القطبين
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 12:31
كتب : FilGoal
كشف جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا عن كواليس انضمامه لصفوف فريقه رغم وجود مفاوضات من عدة أندية أخرى.
جون إيبوكا
النادي : سيراميكا كليوباترا
وقال إيبوكا عبر قناة صدى البلد: "وقت مفاوضات الأهلي والزمالك والمصري أخبرت هذه الأندية أنني أركز مع إنبي وإذا كانوا يريدوني فعليهم التفاوض مع النادي عقب نهاية الموسم".
وأضاف "وانتهى بي المطاف مع سيراميكا كليوباترا وأنا سعيد بهذا القرار".
وأكمل "وجود أحمد ياسر ريان في سيراميكا سيساعدني كثيرا وسأتعلم منه أيضا والأمر ذاته بالنسبة له، والأهم أنه سيحقق الكثير من الإنجازات".
المهاجم النيجيري أتم تصريحاته "أفضل هدف سجلته الموسم الماضي كان أمام الزمالك لأننا غيرنا الطريقة لكي أسجل في تلك الزاوية".
وانتقل جون إيبوكا لصفوف سيراميكا كليوباترا قادما من إنبي قبل عدة أيام.
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