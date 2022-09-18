جون إيبوكا: هدفي الأفضل كان في الزمالك.. وسيراميكا استطاع ضمي رغم مفاوضات القطبين

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 12:31

كتب : FilGoal

جون إيبوكا

كشف جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا عن كواليس انضمامه لصفوف فريقه رغم وجود مفاوضات من عدة أندية أخرى.

جون إيبوكا

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وقال إيبوكا عبر قناة صدى البلد: "وقت مفاوضات الأهلي والزمالك والمصري أخبرت هذه الأندية أنني أركز مع إنبي وإذا كانوا يريدوني فعليهم التفاوض مع النادي عقب نهاية الموسم".

وأضاف "وانتهى بي المطاف مع سيراميكا كليوباترا وأنا سعيد بهذا القرار".

أخبار متعلقة
الشعباني يتحدث عن تفاصيل أزمته مع المصري.. واللاعب التونسي الأبرز في مصر مرتضى: أموال الزمالك في البنوك محجوز عليها.. ونتقرب من ضم ثنائي جديد فيوتشر: إيقاف جنش ورفعت لأجل غير مسمى.. المشهد كان صعبًا للغاية

وأكمل "وجود أحمد ياسر ريان في سيراميكا سيساعدني كثيرا وسأتعلم منه أيضا والأمر ذاته بالنسبة له، والأهم أنه سيحقق الكثير من الإنجازات".

المهاجم النيجيري أتم تصريحاته "أفضل هدف سجلته الموسم الماضي كان أمام الزمالك لأننا غيرنا الطريقة لكي أسجل في تلك الزاوية".

وانتقل جون إيبوكا لصفوف سيراميكا كليوباترا قادما من إنبي قبل عدة أيام.

سيراميكا كليوباترا جون إيبوكا
نرشح لكم
الشعباني يتحدث عن تفاصيل أزمته مع المصري.. واللاعب التونسي الأبرز في مصر مرتضى: أموال الزمالك في البنوك محجوز عليها.. ونتقرب من ضم ثنائي جديد فيوتشر: إيقاف جنش ورفعت لأجل غير مسمى.. المشهد كان صعبًا للغاية مدربه السابق: سافيو قادر على التأقلم في الأهلي.. وهذه حقيقة أزمته مع الحكم مواعيد مباريات الأحد 18 سبتمبر 2022 – الزمالك قدم ويد.. دربي مدريد و3 محترفين مصدر مقرب من جاريدو يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي تأجيل إعلان قائمة المنتخب لوديتي النيجر وليبيريا لما بعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت خبر في الجول - رابطة الأندية تبحث زيادة أعداد الجماهير في الدوري.. وانشاء لجنة انضباط منفصلة
أخر الأخبار
بداية لم تستمر طويلا.. طرد لاعب ياباني بعد 20 ثانية من مشاركته الأولى مع أنطالياسبور 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
صن: برشلونة يستهدف جورجينيو لخلافة بوسكيتس 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
بطل جزر الفارو أول المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة في إنجلترا - برينتفورد (0)-(2) أرسنال.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
جون إيبوكا: هدفي الأفضل كان في الزمالك.. وسيراميكا استطاع ضمي رغم مفاوضات القطبين ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإيطالي - أودينيزي (1)-(1) إنتر.. هدف ملغي ساعة | الكرة الأوروبية
ألمانيا تتنفس الصعداء.. دورتموند يعلن غياب رويس لمدة شهر ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال – غياب أوديجارد وعودة بارتي أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل 4 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك