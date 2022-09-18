انتهت الدوري الإيطالي - أودينيزي (3)-(1) إنتر.. صاحب الأرض يتصدر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أودينيزي وإنتر ميلان في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق93. جووووول الثالث لأودينيزي عن طريق تولجاي أرسلان برأسية رائعة.

ق84. جوووول الثاني لأودينيزي عن طريق جاكا بيجول للاـيبة لعد ركنية نفذها دوليفيو.

ق72. القائم يمنع الهدف الثاني لأودينيزي بعد تسديدة قوية من جيرارد ديليفيو

ق54. هدف ملغي لإنتر ميلان سجله إدين دجيكو ولكنه كان متسللا.

ق52. رأسية من دومفرايس تمر فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22. جووول التعادل لأودينيزي عن طريق ميلان شكرينيار في مرمى فريقه بالخطأ

ق5. جووول أول لإنتر ميلان عن طريق نيكولو باريلا من ركلة حرة مباشرة رائعة

بداية المباراة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 12:30 بتوقيت القاهرة.