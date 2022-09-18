الشعباني يتحدث عن تفاصيل أزمته مع المصري.. واللاعب التونسي الأبرز في مصر

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

معين الشعباني - مدرب المصري

روى معين الشعباني مدرب المصري الأسبق أسباب الأزمة التي حدثت أثناء توليه تدريب الفريق كما تحدث عن تقييمه للتجربة.

وقال الشعباني عبر قناة الحياة: "سعيد بتجربتي مع المصري لأنني تعرفت على بعض الأشخاص الرائعين بعيدا عن كرة القدم والجماهير الذين أحببتهم وأحبوني".

واستمر "البداية كانت جيدة مع المصري والفريق كان يتحسن بشكل تدريبي ومستوى اللاعبين يرتفع وقدمنا مباريات جيدة في الدوري وكأس الكونفدرالية".

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وواصل "جميع الأندية بها مشاكل مادية ولكن المشكلة الأكبر كانت عدم التواصل، عندما لا يكون هناك أموال وفي نفس الوقت تحصل على وعود في الهواء، احترم مجلس الإدارة كثيرا وهم أشخاص كانوا يودون العمل والاجتهاد ولكننا نتحدث عن واقع".

وأكمل "النقطة المفصلية كانت الإضراب من اللاعبين لأني كنت أحاول حل الأمور برفقة عبد الحليم علي وكريم ذكري ولكن تلك المرة فاض صبر اللاعبين وفي النهاية قررت الإدارة فسخ عقد أحمد شديد قناوي واستبعاد أحمد مسعود دون استشارة الجهاز الفني وهذا أثر على الفريق لأن اللاعبين شعروا بالذنب تجاههما لأن القرار كان جماعي وليس بسبب شديد ومسعود".

وتابع "تعرضنا أيضا لبعض الظلم التحكيمي وكان هناك مباريات يمكننا الفوز بها ولكن الكرة عاندتنا والجو العام أيضا لم يساعدنا".

وتحدث الشعباني عن تعيين حسام حسن خلفا له في تدريب المصري قائلا: "خضنا مباراة وأعطيت اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بسبب وجود فترة توقف ثم فوجئت عبر فيسبوك أن النادي قد تعاقد مع مدرب جديد، بالطبع هذا قرارهم وهم أحرار في ذلك ولكن كان يجب أن يكون الأمر بطريقة أفضل لأننا اجتمعنا قبلها وأخبروني بتمسكهم بي وحتى تذكرة الطيران إلى تونس كانت ذهاب وعودة".

وشدد "لست نادما إطلاقا على تجربة المصري".

وكشف "بعد خروجي من المصري مباشرة تلقيت العديد من العروض المصرية ولكنني اخترت ألا اتعاقد مع فريق في الفترة الأخيرة من الموسم".

وأضاف "من الممكن أن أتواجد في مصر بالطبع لأنني مدرب تونسي عربي ولدي خبرة كبيرة في إفريقيا فلم لا".

وأتم "اللاعب التونسي الأبرز في مصر؟ علي معلول قدم مستويات كبيرة مع الأهلي وكان مفتاح من مفاتيح اللعب وقد يكون هو من فتح الباب للاعب التونسي في مصر وكذلك فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف، وأنا سعيد جدا أيضا بإلياس الجلاصي وسيف الدين جزيري وسعيد بنجاح اللاعبين التونسيين حاليا في مصر".

وقاد الشعباني المصري في 33 مباراة وخلالهم نجح الفريق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 10 آخرين وتعرض للهزيمة في 13 مباراة.

معين الشعباني المصري
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