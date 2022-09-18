تشكيل إنتر ميلان – عودة هاندانوفيتش ولاوتارو أمام أودينيزي

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 11:56

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي إنتر بهدف دجيكو ضد ميلان

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان، عن تشكيل فريقه لمواجهة أودينيزي في الجولة السابعة للدوري الإيطالي.

وشهد التشكيل عودة القائد سمير هاندانوفيتش لحراسة المرمى بعد أن شارك أندري أونانا في مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي بدوري أبطال أوروبا.

كما يعود لاوتارو مارتينيز لخط الهجوم على حساب مواطنه خواكين كوريا، ويجاور البوسني المخضرم إدين دجيكو.

ويشارك ماتيو دارميان في مركز الظهير الأيسر على حساب الألماني روبن جوسينس.

في المقابل، يواصل أندريا سوتيل المدير الفني لـ أودينيزي الاعتماد على الثنائي الهجومي: البرتغالي بيتو والإسباني جيرارد ديولوفيو.

ويمتلك إنتر 12 نقطة في المركز السادس، بينما يحتل أودينيزي المركز الرابع بـ 13 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

الوسط: دينزيل دومفريس – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هنريك مخيتاريان – ماتيو دارميان

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

دكة البدلاء: أندري أونانا – أليكس كورداز – ستيفن دي فري – ماتيا زانوتي – روبن جوسينس – راؤول بيلانوفا – دانيلو دامبروزيو – فيديريكو ديماركو - روبيرتو جاليارديني – كريستيان أسلاني – فالنتين كاربوني – خواكين كوريا

تشكيل أودينيزي:

حراسة المرمى: ماركو سيلفيستري

الدفاع: رودريجو بيكاو – ياكا بيول – نيوين بيريز

الوسط: روبيرتو بيريرا – ساندي لوفريتش – والاس – جان فيكتور ماكينجو – ديستني أودوجي

الهجوم: بيتو – جيرارد ديولوفيو

إنتر ميلان الدوري الإيطالي
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