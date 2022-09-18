مرتضى: أموال الزمالك في البنوك محجوز عليها.. ونتقرب من ضم ثنائي جديد

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 11:46

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك على أن الحجز على أرصده النادي في البنوك هو سبب تأخر الإعلان عن الصفقات الجديدة.

وقال مرتضى عبر قناة ناديه: "أموال نادي الزمالك محجوز عليها في البنوك".

وأضاف "كشفنا عن الصفقات ولم نعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن بسبب الحجز على أموال الزمالك في البنوك".

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وأكمل "أنهيت للتو جلسة أنا وأمير مع ثنائي مميز للغاية سنتعاقد معه لنادي الزمالك، وهما في مركز الوسط المدافع والمهاجم".

وواصل "لم نتحدث عن ضم محمد إبراهيم ولا نريده، وكذلك لم نتفاوض مع كريم العراقي".

وأتم تصريحاته "نتعاقد مع اللاعب الذي يشير عليه فيريرا وليس اللاعب الذي أريده أو أمير يريده".

الزمالك مرتضى منصور
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