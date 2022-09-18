مدربه السابق: سافيو قادر على التأقلم في الأهلي.. وهذه حقيقة أزمته مع الحكم

يرى ليوناردو جاليس المدرب المساعد لفريق بوليفار البوليفي أن اللاعب البرازيلي برونو سافيو يستطيع التأقلم سريعا مع الأهلي.

برونو سافيو النادي : الأهلي الأهلي

وتعاقد الأهلي مع البرازيلي سافيو قادما من بوليفار البوليفي بتعاقد يمتد لـ3 مواسم.

وقال ليوناردو جاليس عبر قناة الحياة: "سافيو لديه قدرة كبيرة جدا على تسجيل الأهداف وهذا الأهم لأي لاعب يشارك في خط الهجوم، والأكثر من ذلك أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الجناح أو صانع الألعاب أو المهاجم الصريح وهذا أمر جيد بالنسبة لأي مدرب أن يكون لديه لاعب واحد يؤدي كل هذه الأدوار المختلفة".

وأضاف "أعتقد أن الكل هنا يعرف النادي الأهلي وهو ناد معروف ليس فقط في مصر أو إفريقيا ولكن في العالم كله".

وأكمل "كان القرار صعبا على سافيو ولكنه رأى أنها ستكون تجربة هامة جدا بالنسبة له وهذا القرار مهم جدا لعائلته أيضا، ولكن بالنسبة لنا الأمر كان شديد الصعوبة لأن سافيو لاعب مهم جدا وعلينا أن نحاول إيجاد بديلا له".

وأردف "انتقال سافيو إلى الأهلي شيء جيد له ولعائلته ولمستقبله الكروي وأنا سعيد لأجله".

وأشار "أعرف الدوري المصري وبالنسبة لي أنا واثق تماما أن سافيو سيقدم أشياء لا تصدق لأن لديه قدرة كبيرة على التوافق مع أي فريق جديد والأوضاع الجديدة وأرى أن له مستقبل عظيم في القاهرة ومع الأهلي".

وبسؤاله عن حقيقة اعتداء سافيو على أحد الحكام في بوليفيا أتم تصريحاته قائلا: "لا، هذا شيء غير حقيقي وكانت لحظة حقيقية جدا تحدث في كل ملاعب كرة القدم وأي موقف بين أي لاعب وأي حكم قد تكون ساخنة بعض الشيء وهو موقف يحدث كثيرا وكانت مناقشة ليس إلا".