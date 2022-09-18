مواعيد مباريات الأحد 18 سبتمبر 2022 – الزمالك قدم ويد.. دربي مدريد و3 محترفين

رغم تأجيل بعض مباريات الدوري الإنجليزي، لكن الأحد الممتاز يظل ممتازًا ودسمًا ومليئًا بالمباريات.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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دوري أبطال إفريقيا

يستهل الزمالك مشواره الإفريقي بمواجهة إليكت سبورت التشادي في الكاميرون بذهاب الدور التمهيدي الأول، مباراة تُقام في الخامسة مساءً، ولا تُبَث -حتى اللحظة- عبر أي محطة تلفزيونية.

وفي الثامنة مساءً يلتقي الاتحاد المنستيري التونسي بـ الجيش الرواندي، والفائز يتأهل لملاقاة الأهلي بالدوري المقبل.

البطولة العربية لكرة اليد

وفي مباراة أخرى مهمة للزمالك، ولكن برياضة كرة اليد، يواجه رفاق أحمد الأحمد فريق الكويت الكويتي في الثانية والنصف مساءً، مباراة تُنقل عبر القناة التونسية الوطنية.

الدوري الإسباني

في قمة مباريات الجولة، يحل ريال مدريد ضيفًا على غريمه أتليتكو مدريد في التاسعة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق عصام الشوالي.

وفي صدام آخر قوي، يحل إشبيلية ضيفًا على فياريال في الرابعة والربع عصرًا، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 1 بتعليق علي محمد علي.

الدوري الإنجليزي

ويحل أرسنال ضيفًا على برينتفورد في الواحدة ظُهرًا، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق رؤوف خليف.

وفي الثالثة والربع عصرًا، يستقبل إيفرتون نظيره وست هام يونايتد، مباراة تُنقل أيضًا عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق محمد بركات.

فيما تأجلت مباراتي مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد، وتشيلسي ضد ليفربول.

الدوري الألماني

ويحل فولفسبورج -فريق عمر مرموش- ضيفًا على يونيون برلين مفاجأة الموسم في الثالثة والنصف عصرًا، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 3 بتعليق أحمد فؤاد.

الدوري الفرنسي

ويعود مصطفى محمد للظهور رفقة فريقه نانت الذي يستقبل لانس في الخامسة والخمس دقائق مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 2 بتعليق أحمد البلوشي.

وفي قمة الجولة، يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على أوليمبيك ليون في التاسعة إلا ربع مساءً عبر beIN Sports 2، مباراة يعلق عليها جواد بدة.

الدوري الإيطالي

ويشهد الدوري الإيطالي مباريات قوية، إذ يلتقي ميلان حامل اللقب بـ نابولي في التاسعة إلا ربع مساءً، مباراة تُنقل عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق فارس عوض.

كما يحل يوفنتوس ضيفًا على مونزا في الثالثة عصرًا عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عامر عبد الله.

ويرتحل إنتر ميلان لمواجهة أودينيزي في الثانية عشر والنصف ظهرًا عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عصام عبده.

كما يستقبل روما نظيره أتالانتا في السادسة مساءً، مباراة تُنقل عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

الدوري التركي

ويستقبل طرابزون سبور -فريق محمود حسن تريزيجيه-، نظيره غازي عنتاب في السابعة مساءً عبر beIN Sports premium 3 بتعليق محمد السعدي.

ويحل ألانيا سبور فريق أحمد حسن كوكا ضيفًا على فنربخشة في السابعة مساءً.

الدوري الهولندي

وفي قمة الجولة، يلتقي بي إس في أيندهوفن بنظيره فينورد روتردام في الثانية والنصف مساءً.

نهائي يورو السلة

وفي نهائي يورو 2022 لكرة السلة، تصطدم إسبانيا بـ فرنسا، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 6.