محمود حمادة: أحاول تقديم أفضل ما لدي لأظل متواجدا مع منتخب مصر

شدد محمود حمادة لاعب منتخب مصر على تركيزه من أجل الاستمرار ضمن كتيبة البرتغالي روي فيتوريا.

وانضم محمود حمادة لاعب وسط فاركو لقائمة منتخب مصر لأول مرة في التوقف الدولي الجاري.

وقال محمود حمادة عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحاول تقديم أفضل ما لدي لأظل متواجدا".

وأضاف "العلاقة بين اللاعبين رائعة، كلنا أصدقاء وتربطنا علاقة قوية داخل وخارج الملعب".

وتابع "أحاول التركيز لأظل مستمرا مع المنتخب، والمجموعة المتواجدة تساعد على الدخول في الأجواء سريعا ولا يوجد فارق بين جديد وقديم".

وأتم "عندما تحصل على خطوة اللعب للمنتخب، تحاول أن تواصل العمل من أجل الاستمرار وتظل موجودا بعد ذلك".

لاعب الوسط البالغ 28 عاما خاض الموسم الماضي 32 مباراة في الدوري سجل هدفا وصنع 4.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر الجاري.

وبدأ المنتخب معسكره 13 سبتمبر في الإسكندرية تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا للمرة الأولى بعد توليه المهمة.