حمدي فتحي: تأثير فترة الراحة سيكون إيجابيا.. ونحاول تحقيق أقصى استفادة من فيتوريا

شدد حمدي فتحي لاعب منتخب مصر على أن فترة الراحة الأخيرة التي حصل عليها بعض اللاعبين سيكون لها دورا مهما في الفترة المقبلة.

وبدأ المنتخب معسكره 13 سبتمبر في الإسكندرية تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا للمرة الأولى بعد توليه المهمة.

وقال حمدي فتحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "نرغب في تحقيق النجاح مع روي فيتوريا بالطبع".

وأضاف "المدرب يعمل منذ اليوم الأول ولديه أفكار يحاول توصيلها لنا ونحن نحاول الاستفادة منه بأكبر شكل ممكن".

وتابع "الجميع يريد أن يظهر منتخب مصر بأفضل صورة ممكنة، ونتمنى أن تكون الفترة المقبلة فترة نجاحات بالنسبة لنا".

وواصل "الجميع هنا في مركب واحدة ويريد تحقيق النجاح الذي سينسب لنا بالتأكيد".

واستكمل "لم نحصل على راحة لمدة ثلاث سنوات، ولذلك بالتأكيد الفترة الماضية ستساعدنا على العودة بشكل أفضل من الناحية الذهنية والبدنية".

وقرر الأهلي في وقت سابق منح بعضا من لاعبيه الأساسيين راحة من المباريات الأخيرة في الدوري وكان من بينهم حمدي فتحي.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر الجاري في استاد الإسكندرية.