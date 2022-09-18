تأجيل إعلان قائمة المنتخب لوديتي النيجر وليبيريا لما بعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت

تقرر تأجيل إعلان قائمة منتخب منتخب مصر النهائية للمباراتين الوديتين لما بعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر الجاري في استاد الإسكندرية.

ويلعب الزمالك مع إليكت سبورت اليوم الأحد في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر في تصريحات صحفية: "سيتم الإعلان عن قائمة و ديتي المنتخب أمام النيجر وليبيريا، بعد مباراة الزمالك و إليكت سبورت التشادي".

وأضاف "تم الاستقرار على تأجيل إعلان القائمة النهائية لما بعد مباراة الزمالك".

وتابع "كان من المقرر أن تعلن القائمة يوم 17 لكن بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض بناء على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم فقد تقرر تأجيل إعلان القائمة لتكون عقب مباراة الزمالك".

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر الجاري في استاد الإسكندرية.

وبدأ المنتخب معسكره 13 سبتمبر في الإسكندرية تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا للمرة الأولى بعد توليه المهمة.