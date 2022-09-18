خبر في الجول - رابطة الأندية تبحث زيادة أعداد الجماهير في الدوري.. وانشاء لجنة انضباط منفصلة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 00:30

كتب : أحمد الخولي

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

بدأت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بحث إمكانية زيادة الأعداد الجماهيرية في الدوري المصري موسم 2022-2023.

وحسبما علم FilGoal.com فأن رابطة الأندية تجري مفاوضات ومباحثات مع مختلف الجهات المعنية من أجل زيادة أعداد الجماهير في الموسم الجديد بعد نجاح تجربة العودة الموسم الماضي.

وتسعى الرابطة لزيادة العدد عن 2500 مشجع لكل فريق والوصول لرقم أكبر مع الجهات الأمنية المختصة.

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ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

وفي نفس السياق أيضا علم FilGoal.com أن رابطة الأندية قررت انشاء لجنة انضباط وعقوبات منفصلة وتابعة لها بداية من الموسم الجديد.

وسيتم وضع لائحة لهذه الرابطة تسمح لها بتوقيع عقوبات على المتجاوزين من جميع عناصر اللعبة والتابعين لها خارج الملعب لضبط المشهد الكروي وعدم حدوث تجاوزات أو إثارة سلبية للجمهور.

اللجنة ستُكلف بإقرار القانون واللوائح في حالة حدوث خروج عن النص فيما يخص العناصر المنضوية تحت مظلة رابطة الأندية في حال وقعت تجاوزات خارج الملعب.

وسيتم تشكيل هذه اللجنة من مجموعة من القضاة وخبراء اللوائح والكوادر التي يمكن الاستفادة من خبراتها في سياق هذا الملف.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الرابطة حددت موعدا هو الأقرب للإقامة قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

رابطة الأندية المصرية الدوري المصري لجنة الانضباط
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