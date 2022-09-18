في الجول يكشف الموعد الأقرب لقرعة الدوري المصري 2022-2023
الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 00:20
كتب : أحمد الخولي
أصبح الثامن من أكتوبر المقبل هو الموعد الأقرب لإقامة قرعة الدوري المصري موسم 2022-2023 حسبما علم FilGoal.com.
وتسعى الرابطة لوضع جدول الدوري بمواعيد ثابتة من البداية للنهاية بالتنسيق مع مختلف المنتخبات الوطنية خاصة المنتخب الأول.
وأيضا مع الوضع في الحسبان مشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية بحيث لا يتعرض الجدول لأي تأجيلات أو تعديلات إلا في حال ظروف قهرية أو طارئة.
ويشارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.
وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022.
بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.
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