أولى الصفقات.. المقاولون يعلن ضم أوشايا من مازيمبي
السبت، 17 سبتمبر 2022 - 23:41
كتب : FilGoal
أعلن نادي المقاولون العرب عن ضم أول صفقاته الصيفية بضم الأوغندي جوزيف أوشايا لاعب مازيمبي الكونغولي.
جوزيف اوتشايا
النادي : المقاولون العرب
وتم توقيع العقود اليوم في حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة ليصبح خامس اللاعبين الأجانب في الفريق.
وتواجد اللاعب مع الفريق في أول أيام معسكر الإعداد بعد اجتياز الفحص الطبي.
أوشايا حصد أربع بطولات للقب الدوري الكونغولي مع مازيمبي منذ انتقاله للفريق في 2018.
ولعب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.
وشارك أوشايا مع المنتخب الأوغندي في أمم إفريقيا 2017 في ثلاث مباريات.
وواجه وقتها المنتخب المصري في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.
ولعب ابن الـ28 عاما أيضا أمام منتخب مصر مباراتين في تصفيات كأس العالم 2018.
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