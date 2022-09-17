فيوتشر يكشف تفاصيل إصابة بوبو

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 23:27

كتب : FilGoal

إصابة محمد رضا بوبو ضد بول جينجا

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر تفاصيل إصابة محمد رضا "بوبو" لاعب وسط الفريق.

محمد رضا

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وتعرض بوبو للإصابة خلال مباراة فيوتشر وبول جينجا بطل أوغندا.

وقال عبد الظاهر السقا عبر قناة أون تايم سبورتس: "بوبو غادر الملعب عقب الإصابة وتوجه للخضوع لأشعة".

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وأضاف "الأشعة أثتبت إصابته بكدمة في عضلة السمانة ولا يحتاج لوقت طويل من أجل العلاج والعودة".

وأكمل "الهدف تحقق من المباراة وهو التأهل، وأهدرنا الكثير من الفرص كادت تغير نتيجة اللقاء".

وأتم تصريحاته "الأهم هو التأهل والعبور للدور المقبل رغم خوض المباراة بكثير من الغيابات".

وكان فيوتشر تعادل سلبيا خارج ملعبه في مباراة الذهاب أمام بطل أوغندا.

قبل أن يفوز في العودة بهدف دون رد ويتأهل للدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

محمد رضا بوبو فيوتشر
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