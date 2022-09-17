تشافي: بيدري يقارن بأفضل من مروا على وسط برشلونة.. وهذا ما فاجأني بشأن ليفاندوفسكي

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة سعادته بأداء فريقه عقب الفوز على إلتشي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لدينا قائمة كبيرة تتدرب بشكل جيد، ولدينا الجاهزية حين نحتاج إليها وهذا هو الأهم. إنه عام صعب بجدول مضغوط ونحتاج إلى المجموعة بأكملها".

وأضاف "لدينا أفكار واضحة في اللعب. نريد السيطرة على الكرة ونعرف متطلبات وضغوط هذا النادي. أعتقد أن الفريق تحسن كثيرا، وبرشلونة يعتبر اختبارا كبيرا. يجب أن نواصل العمل بتواضع كعائلة".

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وعن أليخاندرو بالدي ظهير الفريق الواعد الذي صنع هدفين في المباراة قال: "لاعب برشلونة -وهذا ينطبق على الجميع- يتحضر لأ يمباراة. لحسن الحظ أو لسوئه أنا من يقرر من سيلعب".

وتابع "من المفاجئ أن يلعب لاعب بهذا المستوى في عمر 18 عاما، بهذه الشخصية والثقة. هو أيضا في حالة بدنية جيدة للغاية. لدينا 3 أظهرة على أعلى مستوى".

وعن بيدري قال تشافي: "إنه يفهم اللعبة جيدا ونادرا ما يفقد الكرة. إنه يفعل كل شيء بشكل جيد، ويمكن مقارنته بأفضل من مروا علينا هنا في خط الوسط. إنه يسيطر على اللعبة ونعتبره كضمان لنا، وهو إيجابي للجميع".

أما عن أنسو فاتي قال: "أراه في حالة جيدة. قلت أمس إني تحدثت معه وأجده سعيدا وبخير. سيشارك ولدينا خطة لذلك، وسنهيئه للقادم وسيكون هاما للفريق بلا شك".

وعن التوقف الدولي قال مدرب البلوجرانا: "سيساعدني على الراحة والابتعاد قليلا، ثم يأتي جدول قوي للغاية ومباريات كل 3 أيام. حظينا ببداية جيدة في الدوري حتى الآن".

وعن روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق قال تشافي: "ما فاجأني هو الجانب الإنساني له بتواضعه ومدى جدية عمله. كنت أعلم أنه سيشكل الفارق. إنه جائع وملتزم للغاية. من الرائع أن نحظى به في الفريق".

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلعب غدا -الأحد- دربي العاصمة الإسبانية في ضيافة غريمه أتلتيكو مدريد.

بينما رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الإسباني، بهدفيه في شباك إلتشي.

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