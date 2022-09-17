كرة يد - مع غياب الزمالك.. انتصار ثان على التوالي لـ الجيش والبنك وسبورتنج في الدوري

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

درع دوري المحترفين لـ كرة اليد رجال

أقيمت اليوم مباراة الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة يد رجال بـ 7 مباريات.

وغاب الزمالك بسبب المشاركة في البطولة العربية والتي بدأها بالفوز على الترجي التونسي.

وفي الجولة، حقق طلائع الجيش انتصاره الثاني على التوالي بالفوز على القناة بنتيجة 29-19.

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وعلى نفس النهج، فاز البنك الأهلي على العبور بنتيجة 36-18.

وانتصر سبورتنج على الزهور بنتيجة 32-21.

وفي مباريات أخرى، فاز هليوبليس على هليوليدو بنتيجة 27-24، وانتصر الشمس على جزيرة الورد 28-20.

وفاز الطيران على دلفي بنتيجة 26-24، وأخيرا انتصر سموحة على الجزيرة 27-20.

ومن المتوقع تأجيل عدد من مباريات الزمالك والأهلي في الفترة المقبلة بسبب مشاركة الأول في البطولة العربية والثاني في كأس العالم للأندية.

كرة اليد فريق الأهلي لكرة اليد فريق الزمالك لكرة اليد
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