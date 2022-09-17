كرة يد - مع غياب الزمالك.. انتصار ثان على التوالي لـ الجيش والبنك وسبورتنج في الدوري

أقيمت اليوم مباراة الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة يد رجال بـ 7 مباريات.

وغاب الزمالك بسبب المشاركة في البطولة العربية والتي بدأها بالفوز على الترجي التونسي.

وفي الجولة، حقق طلائع الجيش انتصاره الثاني على التوالي بالفوز على القناة بنتيجة 29-19.

وعلى نفس النهج، فاز البنك الأهلي على العبور بنتيجة 36-18.

وانتصر سبورتنج على الزهور بنتيجة 32-21.

وفي مباريات أخرى، فاز هليوبليس على هليوليدو بنتيجة 27-24، وانتصر الشمس على جزيرة الورد 28-20.

وفاز الطيران على دلفي بنتيجة 26-24، وأخيرا انتصر سموحة على الجزيرة 27-20.

ومن المتوقع تأجيل عدد من مباريات الزمالك والأهلي في الفترة المقبلة بسبب مشاركة الأول في البطولة العربية والثاني في كأس العالم للأندية.