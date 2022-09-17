كرة يد - الزمالك يعود للانتصارات.. وفوز ثاني على التوالي لـ الأهلي في دوري السيدات

حقق الأهلي انتصاره الثاني على التوالي في دوري السيدات لكرة اليد، وعاد الزمالك لطريق الفوز من جديد.

وواصل سبورتنج والشمس انطلاقتهما القوية في الموسم الحالي

وفاز الأهلي على المعادي بنتيجة 30-20.

وانتصر الزمالك على منوف الرياضي بنتيجة 46-9.

بينما حقق الشمس الفوز على مدينة نصر بنتيجة 53-18.

وواصل سبورتنج سلسلة انتصاراته ليفوز على الزهور بنتيجة 32-25.

وفي مباريات أخرى، فاز 6 أكتوبر على هليوبيليس بنتيجة 31-19، وانتصر الطيران على اتحاد الشرطة 40-17.

وفاز سموحة على أصحاب الجياد 59-21، وانتصر الجزيرة على هليويدو بنتيجة 31-24.

يذكر أن نادي الشمس حقق لقب الدوري في الموسم، وفاز سبورتنج بلقب الكأس.