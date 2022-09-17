كرة يد - مدرب الترجي: الهزيمة أمام الزمالك بطل إفريقيا ليست مشكلة

يرى باسم السبكي المدير الفني لفريق الترجي التونسي لكرة اليد أن الهزيمة أمام الزمالك ليست مشكلة، مشيرا إلى أنه سيدرس الأخطاء مع اللاعبين ويحاول تداركها مستقبلا.

وخسر الترجي التونسي أمام الزمالك بنتيجة 34-28 في أولى مباريات البطولة العربية.

وقال باسم السبكي في تصريحات لقناة الوطنية التونسية: "لعبنا أمام الزمالك وهو منافس قوي للغاية وبطل إفريقيا".

وأضاف "هناك بعض اللاعبين لم يدخلوا لأجواء المباراة وهو ما صعب علينا المهمة، عندما تقوم بتضييع الفرص في الهجوم فمن الطبيعي أن تتلقى أهداف أكثر ويكون لديك مشاكل دفاعية".

وواصل "دفاع الزمالك كان قويا للغاية وصعب اختراقه، أتمنى أن يستعيد الفريق مستواه في المباريات المقبلة".

وتابع "هذه أول مباراة في البطولة والهزيمة فيها ليست مشكلة كبيرة، سندرس الأخطاء ونحاول تلاشيها مستقبلا".

واستكمل " في البطولة "الجد" يبدأ مع ربع النهائي".

واستطرد "لا يوجد لدينا وقت كبير حتى المباراة المقبلة، أمامنا 14 ساعة فقط لإراحة اللاعبين وتحضيرهم لمواجهة الغد".

البطولة المقامة في تونس يتأهل بطلها مباشرة لنهائيات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام البطولة في الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة الكويت الكويتي ومولودية الجزائر الجزائري.