"مباراة سأتذكرها دائما".. كافاني يبدأ مع فالنسيا في فوز ثلاثي للخفافيش

سحق فالنسيا ضيفه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإسباني.

شهدت المباراة المشاركة الأساسية الأولى للمهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، القادم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

سجل سامو كاستييخو أول أهداف الخفافيش في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 59 طرد فرانكو سيرفي لاعب سيلتا فيجو ببطاقة حمراء مباشرة.

واستمر كافاني في الملعب إلى الدقيقة 72، حيث حل جاستن كلويفرت بدلا منه.

وحسم فالنسيا المباراة في الدقيقة 82 بهدف ماركوس أندري، ثم سجل أندري ألميدا الهدف الثالث في الدقيقة 93.

وقال كافاني في تصريحاته لـ "موفي ستار" عقب المباراة: "لم نبدأ بشكل جيد ولكننا لم نتوقف. إنها مباراة سأتذكرها دائما بسعادة كبرى".

وأضاف "الأجواء مذهلة هنا منذ وصولي إلى ملعب ميستايا. والمدرب جينارو جاتوزو ينقل طاقة هامة إلى الفريق خصوصا في قائمة شابة كقائمتنا".

وحقق فالنسيا فوزه الثالث هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.