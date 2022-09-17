إنزاجي: سنواجه أودينيزي صاحب أفضل سلسلة انتصارات في الدوري الإيطالي

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن فريقه سيواجه أفضل فريق في الدوري الإيطالي عندما يلتقي أودينيزي في الجولة السابعة من المسابقة.

ويحل إنتر ضيفا على أودينيزي في الثانية عشر والنصف ظهر غدا الأحد.

وقال إنزاجي عن مواجهة أودينيزي: "نخوض المباراة بعدما حقق انتصارين، لكن نعلم أن خوض مباراة كل يومين ليس سهلا، الآن سنذهب لأوديني، والتي ستكون مباراة صعبة أمام فريق جيد للغاية".

وأضاف "احتاج جميع اللاعبين، من الرائع كمدرب أن ترى علامات لفريقك وهو متحد وملتزم".

وعن لقاء أودينيزي الذي حقق 4 انتصارات متتالية أجاب: "علينا أن نكون حذرين، هم فريق جيد مع مدرب رائع ويمتلكون لاعبين ذو جودة وكم رائع، سنخوض مواجهة من الركض والحدة والتركيز لأنا سنواجه فريق صاحب أفضل سلسلة انتصارات في الدوري".

وواصل "هم من أحد الفرق التي تمر بأفضل فتراتها في الدوري، نعرف أنه خصم صعب، لكننا سنواجههم كإنتر".

وأتم "المباراة ستكون حاسمة، لأن أودينيزي يعرف كيفية التسجيل مبكرا، وسنحاول دخول المباراة بأفضل طريقة ممكنة".

ويحتل إنتر المركز السادس برصيد 12 نقطة.

بينما يحتل أودينيزي المركز الرابع برصيد 13 نقطة.