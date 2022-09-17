ديباي: لا أحصل على دقائق كثيرة ولكنني أحاول دائما مساعدة برشلونة

يرى الهولندي ممفيس ديباي لاعب برشلونة أنه يحاول دائما مساعدة الفريق كلما أتيحت له الفرصة، مشيرا إلى أن اللعب مع منتخب بلاده قد يساعده في استعادة نسق المباريات.

وسجل ديباي الهدف الأول له هذا الموسم مع برشلونة أمام إلتشي في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال ديباي في تصريحات لقناة برشلونة بعد المباراة: "أنا سعيد بالتسجيل، عندما تتاح لي الفرص أحاول مساعدة النادي والفريق".

وأضاف "أعرف ما يمكنني تقديمه وأظهره في التدريب. أنا سعيد بالفرصة التي أتيحت لي، لا أحصل على دقائق كثيرة هذا الموسم لكنني سأواصل العمل بنفس الطريقة. أنا هداف وأحب أن أسجل".

وواصل عن المراوغة وقت الهدف "لقد تعلمت اللعب في الشارع وهناك تقوم بتطوير هذه المهارات، أحتاج إلى مزيد من الإيقاع وعندما تلعب قليلا يصعب إيجاده".

واستكمل "من الإيجابي أن لدي الآن فرصة اللعب مع المنتخب والعودة لمساعدة فريقي".

وأتم عن اللعب مع ليفاندوفسكي "إنه لاعب ذكي للغاية، وأنا سعيد باللعب معه ومع ديمبيلي".

ويتواجد ديباي في قائمة منتخب هولندا لمواجهة بولندا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.