الزمالك بالطاقم التقليدي أمام إيلكت التشادي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ضد إيلكت بطل تشاد عن ارتداء الفريق المصري للطاقم التلقيدي لملابسه خلال مواجهة الفريقين.

ويلعب الزمالك ضد إيلكت التشادي غدا الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الادارى وأحمد شعبان المنسق العام ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

ويرتدي الزمالك الطاقم الأبيض بالكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

أما الفريق التشادي يرتدي القميص الأصفر والسروال الأسود.

وتقام مباراة الفريقين في الكاميرون لتعذر إقامتها في تشاد.

وحصلت بعثة الزمالك على 40 دعوة لحضور المباراة تم منحها لأعضاء السفارة المصرية وأفراد الجالية المصرية في الكاميرون.