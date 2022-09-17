كرة يد - الزمالك يستهل مشواره في البطولة العربية بتفوق كبير على الترجي

السبت، 17 سبتمبر 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

استهل الزمالك مشواره في البطولة العربية لكرة اليد لأبطال الدوري والكأس بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 34-28.

البطولة المقامة في تونس يتأهل بطلها مباشرة لنهائيات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام البطولة في الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري.

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ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة الكويت الكويتي ومولودية الجزائر الجزائري.

وحسم الكويت الفوز في لقائه مع المولودية بنتيجة 35-34.

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بدأ اللقاء قويا بهدفين لكل فريق في أول 4 دقائق، ومن ثم تقدم الزمالك لأول مرة في الدقيقة السابعة بنتيجة 4-3.

ووسع الأبيض الفارق لتصبح النتيجة 7-4 بعد مرور 10 دقائق، وقلص التعادل الفارق ثم تعادل الفريقان في الدقيقة 18 بنتيجة 10-10.

في الدقيقة 23 تقدم الزمالك مجددا بنتيجة 13-12 ثم عزز من تفوقه في الدقيقة 28 لتصبح النتيجة 15-13.

وتألق كريم هنداوي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بالتصدي لرمية جزائية لينتهي اللقاء بتقدم الزمالك 16-13.

في الشوط الثاني سعى الأبيض لتعزيز الفارق ليصل في الدقيقة 12 لفارق 4 نقاط بنتيجة 21-17.

وفي الدقيقة 17 أصبح الفارق 5 نقاط بنتيجة 25-20.

في الدقيقة 23 أصبح الفارق 6 نقاط بنتيجة 28-22.

وبعد دقيقة تعرض حسن قداح لاعب الأبيض للطرد بعدما أشهر الحكم في وجهه بطاقة حمراء.

وفي الدقيقة 27 عزز الزمالك من تقدمه بنتيجة 32-27، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك 34-28.

وحصد كريم هنداوي جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويلتقي الزمالك غدا مع الكويت الكويتي في قمة المجموعة بالجولة الثانية.

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