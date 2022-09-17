كرة يد - الزمالك يستهل مشواره في البطولة العربية بتفوق كبير على الترجي

استهل الزمالك مشواره في البطولة العربية لكرة اليد لأبطال الدوري والكأس بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 34-28.

البطولة المقامة في تونس يتأهل بطلها مباشرة لنهائيات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام البطولة في الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة الكويت الكويتي ومولودية الجزائر الجزائري.

وحسم الكويت الفوز في لقائه مع المولودية بنتيجة 35-34.

بدأ اللقاء قويا بهدفين لكل فريق في أول 4 دقائق، ومن ثم تقدم الزمالك لأول مرة في الدقيقة السابعة بنتيجة 4-3.

ووسع الأبيض الفارق لتصبح النتيجة 7-4 بعد مرور 10 دقائق، وقلص التعادل الفارق ثم تعادل الفريقان في الدقيقة 18 بنتيجة 10-10.

في الدقيقة 23 تقدم الزمالك مجددا بنتيجة 13-12 ثم عزز من تفوقه في الدقيقة 28 لتصبح النتيجة 15-13.

وتألق كريم هنداوي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بالتصدي لرمية جزائية لينتهي اللقاء بتقدم الزمالك 16-13.

في الشوط الثاني سعى الأبيض لتعزيز الفارق ليصل في الدقيقة 12 لفارق 4 نقاط بنتيجة 21-17.

وفي الدقيقة 17 أصبح الفارق 5 نقاط بنتيجة 25-20.

في الدقيقة 23 أصبح الفارق 6 نقاط بنتيجة 28-22.

وبعد دقيقة تعرض حسن قداح لاعب الأبيض للطرد بعدما أشهر الحكم في وجهه بطاقة حمراء.

وفي الدقيقة 27 عزز الزمالك من تقدمه بنتيجة 32-27، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك 34-28.

وحصد كريم هنداوي جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويلتقي الزمالك غدا مع الكويت الكويتي في قمة المجموعة بالجولة الثانية.